Обнинск, Калужская область, 13 августа, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Первый в России клинический центр лечения онкологических заболеваний тяжелыми ионами углерода будет построен на базе национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. Об этом планируется подписать договор между российскими и японскими экспертами в рамках Восточного экономическом форума во Владивостоке в сентябре 2019 года, сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM по информации исследовательского центра радиологии.

Фото национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России.. В научном центре

Создание современного центра ионной терапии на базе НМИЦ радиологии позволит гарантировать максимально быстрое введение его в клиническую эксплуатацию. Строительство под ключ обеспечит международная медицинская консалтинговая компания (Россия). С японской стороны Ship Healthcare Group Medical Tourism Japan Co., Ltd. обеспечит финансирование проекта и передачу технологий.

В Японии первыми создали метод сверхпрецизионного лечения онкологических больных пучком ионов углерода. Там таких центров девять, в Европе — три (в Австрии, Германии, Италии), три ускорителя находятся в Китае. До 30% опухолей у раковых больных обладают выраженной радиорезистентностью к фотонному и протонному воздействию. Поэтому перспективы улучшения результатов лечения пациентов с подобными опухолями в настоящее время связывают с использованием именно ионов углерода.