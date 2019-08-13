Владимир, 13 августа, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Документальные фонды Владимиро-Суздальского музея-заповедника оцифрованы почти на 20%, и учреждение будет продолжать эту работу, в том числе и во взаимодействии с заинтересованными исследователями. Как передаёт ИА REGNUM, об этом директор ВСМЗ Светлана Мельникова на встрече с представителями Общества друзей музея Романом Евстифеевым и Виталием Гуриновичем.

Анна Кумицкая @ ИА REGNUM Владимиро-Суздальский музей-заповедник

«Музей закрытой политики относительно своих фондов не вел никогда. Есть другая сторона вопроса, что чисто физически доступ к фондовым предметам требует обязательного присутствия сотрудника-хранителя. Затрудняет общение и с реликвиями сохранность отдельных вещей, отдельные документы вообще не подлежат выдаче в связи с «возрастом и здоровьем». Еще до моего отъезда в Крым музей провел титаническую работу для того, чтобы стать обладателем уникального бесконтактного сканера, который позволяет сканировать документы, и эта работа велась очень активно и сейчас активно продолжается. Благодаря этому мы можем выдавать древние документы для работы исследователей в электронном виде. Параллельно идет очень большая работа по созданию каталогов», — рассказала Мельникова.

По словам Мельниковой, в этой сфере музей открыт для сотрудничества с исследователями, которые могут помочь в оцифровке интересующих их архивов, с другими учреждениями, а также со студентами. Такую практику директор музея назвала «культурной дипломатией», добавив, что устанавливать не только профессиональные, но и человеческие контакты — очень важно.