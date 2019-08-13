Вильнюс, 13 августа, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Истребитель НАТО F-18 сегодня, 13 августа, в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем попытался приблизиться к самолёту министра обороны РФ Сергея Шойгу, который возвращался из Калининградской области. Однако эскорт из двух российских истребителей Су-27 оттеснил натовский истребитель, передаёт телеканал «Звезда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, истребитель НАТО F-18 принадлежит ВВС Испании, и он базируется на авиабазе НАТО в Зокняй, под литовским Шяуляй. Таких истребителей ВВС Испании в настоящий момент в Литве сразу пять, а дежурство они несут совместно с четырьмя истребителями венгерских ВВС Gripen. Группировка находится в Литве в рамках 50-й миссии так называемой «воздушной полиции НАТО», которые стали дежурить в Литве, а позже и на эстонской базе Эмари, с 2004 года, когда Прибалтика вошла в НАТО.

Цель миссии — сопровождение любого военного воздушного судна РФ в нейтральном пространстве над Балтийским морем. Авиация НАТО взлетает «по тревоге» едва ли не каждый день. Только на прошлой неделе, с 5 по 11 августа, таких вылетов было девять, а в среднем частота сопровождений составляет порядка пяти вылетов в неделю — во время учений в Калининградской области частота повышается и до 20 вылетов в неделю.

За 15 лет демонстрации собственного присутствия произошёл только один инцидент, который НАТО пропустили, полностью в тот момент дискредитировав свою миссию «быстрого реагирования».

В сентябре 2005 года на территории Литвы потерпел крушение российский Су-27, которым управлял майор Валерий Троянов. Военный лётчик перед катапультированием направил самолёт в безлюдное место в глубине Литвы. ЧП вызвало скандал, но литовская сторона спустя чуть больше месяца передала военнослужащего России, но главным итогом в Литве стало то, что истребители НАТО взлетели по тревоге с аэродрома в Зокняй, когда Су-27 уже упал в безлюдном поле вблизи одной из деревень неподалёку от литовского Каунаса.