Белгород, 13 августа, 2019, 17:43 — ИА Регнум. В городе Новый Оскол Белгородской области от отравления грибами погибли мать и взрослый сын, второй сын женщины находится в реанимации областной клинической больницы Святителя Иоасафа в тяжёлом состоянии.

Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа

9 августа семья поужинала грибами, которые собрал один из сыновей. Через некоторое время им всем стало плохо, однако за медицинской помощью люди обратились только 11 августа. В крайне тяжёлом состоянии семью отправили в реанимацию Новооскольской ЦРБ. В ночь на 12 августа один из сыновей скончался, мать умерла утром 13 августа. Ещё одного пострадавшего сына после стабилизации перевели в реанимацию областной клинической больницы Святителя Иоасафа для проведения интенсивного лечения, сообщает ИА «Бел.ру».

По данным регионального Роспотребнадзора на 1 августа 2019 года было зарегистрировано семь случаев отравлений грибами с 13 пострадавшими, в том числе один закончился летальным исходом.