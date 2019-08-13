Иваново, 13 августа, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель главы администрации города Иваново, осужденный за получение взятки, полностью выплатил назначенный ему судом штраф в 10 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Как сообщило IvanovoNews, бывший чиновник первые пять миллионов штрафа выплатил в период отбывания наказания в колонии. Часть средств судебные приставы взыскали с осужденного принудительно — деньги обнаружились на счетах в банках, также удерживали деньги из зарплаты.

«В минувшую пятницу должник решил полностью рассчитаться со своими долговыми обязательствами, для чего явился в отдел судебных приставов и оплатил оставшуюся сумму в размере 916 тысяч рублей. Причиной визита стала необходимость оформления заграничного паспорта и возможность свободного выезда за рубеж», — сообщила в пресс-службе УФССП по Ивановской области.

Бывший первый заместитель главы администрации города Иваново был осуждён за получение взятки в размере миллиона рублей в 2014 году к четырем годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 10 миллионов рублей. Позже экс-чиновник вышел по УДО.