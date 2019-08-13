Москва, 13 августа, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Партию шкур редкого вида питона общим объёмом 190 единиц изъяли сотрудники таможни в московском аэропорту «Домодедово», сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Кожа принадлежала виду рептилий, находящемуся под угрозой исчезновения.

(сс) Jeffdelonge Питон

«Первая партия — 103 выделанные и окрашенные шкуры рептилий длиной от 180 до 210 сантиметров — была обнаружена в ручной клади пассажирки рейса Дубай-Москва. Спустя два дня был задержан пассажир рейса Доха-Москва, перевозивший в багаже 87 аналогичных шкур питона длиной от 140 до 445 сантиметром», — указано в сообщении.

Проведённая экспертиза установила, что шкуры рептилий являются готовыми кожевенными полуфабрикатами — выделанными и окрашенными шкурами питона сетчатого. Данный вид рептилий включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

Одним из пассажиров, пытавшихся провезти шкуры представителей вымирающей фауны, была гражданка России, вторым — гражданин Украины. Оба гражданина заявили, что не знали о стоимости шкур и поэтому не декларировали товары.

Гражданка России сообщила, что кожу змей попросила перевезти её подруга, а гражданин Украины рассказал, что перевозил кожу по просьбе девушки, проживающей на Бали. В дальнейшем шкуры нужно было передать для производства кожгалантереи.

На данный момент шкуры питонов изъяты. Рассматривается вопрос о возбуждении административных дел по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российской Федерации).