Рига, 13 августа, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Вопрос создания единого газового рынка между Латвией, Эстонией и Финляндией начал обсуждаться представителями стран в Комиссии по регулированию общественных услуг Латвии (Регулятор), сообщает новостной портал delfi. lv

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

На консультациях будет рассмотрена методика разработанного единого для всех трех стран тарифа на природный газ. Единая тарифная зона позволит Латвии, Эстонии и Финляндии не применять отдельные тарифы на транспортировку газа между своими странами. Лишь только когда природный газ будет импортироваться в общую зону, тогда будет применяться тариф.

Как рассказал председатель Регулятора Роланд Ирклис, данный проект позволит усилить энергетическую независимость Прибалтики. Другая цель, преследуемая в создании единой тарифной зоны, — «уменьшение доминирующей роли российской компании по поставке газа «Газпром» в регионе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года между компаниями, управляющими газотраспортными сетями Эстонии (Elering), Латвии (Conexus Baltic) и Финляндии был заключен договор о создании единого латвийско-финско-эстонского газового рынка к 2020 году.