Назначен новый директор АО «Водоканал» Иваново
Иваново, 13 августа, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Александр Морозов назначен на должность генерального директора АО «Водоканал» Иваново, решение было принято 12 августа на заседании Совета директоров, сообщила пресс-служба предприятия.
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АО «Водоканал» Иваново
«На должность генерального директора АО «Водоканал» назначен Александр Морозов. Ранее он исполнял обязанности генерального директора предприятия», — говорится в сообщении.
Александр Морозов работает на АО «Водоканал» с 1999 году, с 2005 года занимал должность заместителя генерального директора по капитальному строительству.
Олег Тихонов, прежде занимавший пост директора предприятия, находится под следствием по статье о растрате.