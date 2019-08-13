Иваново, 13 августа, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Александр Морозов назначен на должность генерального директора АО «Водоканал» Иваново, решение было принято 12 августа на заседании Совета директоров, сообщила пресс-служба предприятия.

Epatrade.ru АО «Водоканал» Иваново

«На должность генерального директора АО «Водоканал» назначен Александр Морозов. Ранее он исполнял обязанности генерального директора предприятия», — говорится в сообщении.

Александр Морозов работает на АО «Водоканал» с 1999 году, с 2005 года занимал должность заместителя генерального директора по капитальному строительству.

Олег Тихонов, прежде занимавший пост директора предприятия, находится под следствием по статье о растрате.