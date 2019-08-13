Екатеринбург, 13 августа, 2019, 17:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Суд

Гражданину предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК России. Ему грозит наказание в виде принудительных работ до 5 лет или лишение свободы до 7 лет. Также в обоих случаях суд может запретить ему в течение трёх лет занимать определённые должности или заниматься конкретной деятельностью.

Как сообщают местная пресса, после допроса обвиняемого задержали. Также следственные органы намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное ДТП на Малышева произошло 4 августа. В тот день автомобиль «КИА» на высокой скорости врезался в стоящие на перекрёстке автомобиле, в результате чего погибли два человека. Сам водитель получил травмы и был госпитализирован.

По итогам проверки 7 августа возбуждено уголовное дело.