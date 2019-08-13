Рязань, 13 августа, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Власти Рязани проведут тщательную проверку законности использования мусорного полигона в районе Химволокна, с привлечением специалистов правового управления мэрии, а также всех компетентных структур и ведомств, сообщили 13 августа в пресс-службе администрации по итогам экстренного совещания комиссии по ЧС, созванного из-за горящей свалки в районе Химволокна на Ряжском шоссе.

Пресс-служба администрации Рязани Горящая свалка

По данным специалистов, активного горения свалки нет, на объекте работают два пожарных расчёта, организован бесперебойный подвоз воды, проводятся работы по засыпке грунтом кромки очага возгорания. Муниципальные предприятия города дополнительно предоставят для аварийных работ бульдозер, два самосвала и погрузчик. Как сообщили в региональном МЧС на территории, находящейся в собственности одного предприятия и арендуемой другой фирмой, ранее были зафиксированы нарушения соблюдения требований противопожарной безопасности, в частности на объекте отсутствовали источники наружного противопожарного снабжения. За это юридическое лицо оштрафовали на 75 тыс. рублей.

«Комиссии в кратчайшие сроки должна быть предоставлена информация о том, как были выделены земельные участки, совпадают ли они с документацией, представленной арендатором. Но, в первую очередь, мы должны полностью ликвидировать очаг возгорания и задымления», — подчеркнул и.о. заместителя главы администрации Владимир Бурмистров.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в районе Ряжского шоссе между посёлком Строитель и деревней Турлатово загорелся мусорный полигон. По территории Октябрьского района Рязани распространился сильный дым. Экологи не выявили в пробах воздуха превышения ПДК вредных веществ.