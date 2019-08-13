Ташкент, 13 августа, 2019, 17:12 — ИА Регнум. В Узбекистане за семь месяцев текущего года экспортировано товаров и услуг на 7, 331 миллиардов долларов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 году, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

В 2019 году предприятий-экспортеров стало на две тысячи больше, география экспорта расширилась до 42 стран, впервые налажен экспорт 59 видов продукции, говорилось на совещании, где принял участие президент страны Шавкат Мирзиёев.

Вместе с этим, президент подверг критике ответственных руководителей за отсутствие системной работы с проблемами экспортеров, за то, что они не информируют предпринимателей о созданных государством возможностях и не помогают им выходить на внешний рынок.

«У нас много возможностей для экспорта. Одной из точек роста должна стать, в частности, производство экспортоориентированной продукции на основе переработки хлопка и плодоовощной продукции. Посредством этого мы увеличим экспорт и создадим новые рабочие места», сказал Мирзиёев.

На совещании отмечалось, что в соответствии с этим постановлением президента в республике планируется организовать в 2019—2021 годах 45 агрологистических комплексов, 205 перерабатывающих мощностей, не менее 36 тысяч гектаров интенсивных садов, на что намечено направить почти 1 миллиард долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Узбекистане около 22 процентов рабочей силы занято в деле выращивания фруктов, овощей и других культур, также до настоящего времени около 50 процентов населения Узбекистана продолжает жить в сельских районах. Кроме того, по прогнозам зарубежных экспертов, доля сельского населения будет по-прежнему составлять примерно половину населения страны даже в 2030 году.