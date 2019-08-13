Симферополь, 13 августа, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Чтобы навести порядок в сфере пассажирских перевозок Крыма и повлиять на местных перевозчиков, власти республики могут снизить стоимость проезда. Об этом 13 августа на совещании по проблемным вопросам Симферопольского района заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Салон автобуса

«Правительство Крыма может принять решение о снижение стоимости проезда. Второй способ борьбы — это вытеснение недобросовестных организаций с рынка пассажирских перевозок в пользу муниципальных предприятий», — уточнил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, местные власти неоднократно отмечали острую проблему нелегальных перевозок на полуострове. Власти республики ужесточили штрафы за нелегальную перевозку пассажиров, подняв их до 400 тысяч рублей. Также глава Крыма внёс предложение в правительство РФ разрешить местным властям отнимать у перевозчиков, работающих под «чёрным флагом», машины.

Об этом: В Крыму просят разрешения отнимать у нелегальных перевозчиков машины