Киев, 13 августа, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении российским гражданам украинского гражданства — большая ошибка, заявила в своем комментарии сегодня, 13 августа, политолог Олеся Яхно.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что Зеленский своим указом упростил получение гражданства Украины «иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (берут) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений»

Яхно подчеркивает — предполагается, что это рассчитано на тех, кто защищал Украину, и на российскую оппозицию.

«Но, во-первых, это не всегда совпадает, а иногда вообще прямо противоположные векторы. Быть в оппозиции в России не означает быть автоматически за Украину. Во-вторых, повалят как раз и в первую очередь не оппозиционеры, а — псевдооппозиционеры, провокаторы и агенты российских спецслужб. Будут изнутри реализовывать подход на «один народ». А в-третьих, если это и будут настоящие оппозиционеры, то Кремль тут же обвинит Киев в том, что он стал плацдармом для подготовки переворота в России», — комментирует политолог.

Она заключает, что Зеленский попросту не понимает, что он делает.

«На это и рассчитывают многие интересанты — недоброжелатели Украины. По собственной инициативе Зеленский создаёт дополнительные риски для Украины — изнутри», — резюмировала эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский заявлял, что у него есть некоторые «ходы», чтобы ответить на инициативу России выдавать российские паспорта жителям Донбасса.