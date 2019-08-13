Сафакулевский район, Курганская область, 13 августа, 2019, 16:55 — ИА Регнум. В Сафакулевском районе Курганской области проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре двух человек. По предварительным данным, накануне погибшие употребляли спиртное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Пресс-служба СУ СКР Курганская область Всё, что осталось от сгоревшего дома

Установлено, что вечером 11 августа 2019 года в селе Надеждинка Сафакулевского района произошло возгорание частного жилого дома, расположенного по улице Школьная. После тушения пожара были обнаружены тела двух местных жителей 1966 и 1962 годов рождения, проживающих в доме.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.