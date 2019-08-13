Обнинск, Калужская область, 13 августа, 2019, 16:37 — ИА Регнум. 60 сотрудников Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области прошли курс целевого обучения по программе бережливого производства. Дополнительная подготовка направлена на повышение вовлеченности работников в процесс оптимизации производственной системы предприятия. Об этом 13 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Technologiya.ru Сотрудники «Технологии» прошли курс целевого обучения по программе бережливого производства.

Занятия состоялись без отрыва от производства. Так, к уже зарекомендовавшему себя курсу для рабочих специальностей и инженерно-технического персонала «Мастера и специалисты» в 2019 году добавилось направление — «Развитие производственной системы». Оно предназначено для работников, включенных в кадровый резерв.

«Комплексная реализация программы внедрения принципов и методов бережливого производства дает хорошие результаты. С 2015 года по 2019 год от работников поступило 450 предложений по её совершенствованию. В настоящее время в процесс непрерывных улучшений вовлечены 60% сотрудников. К 2025 году мы планируем вовлечь в эту работу 90% персонала», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Оптимизация производственных процессов за счет внедрения принципов и методов бережливого производства на «Технологии» ведется в рамках утвержденной программы. Обучение и вовлечение персонала в процесс улучшений являются одними из 20 мероприятий, запланированных на 2019 год.