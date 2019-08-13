Москва, 13 августа, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты получило письмо Федерации независимых профсоюзов с предложением о введении в России четырёхдневной рабочей недели и считает возможным обсуждать данную инициативу. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе ведомства.

Антон Привальский ИА Красная Весна Министерство труда и социальной защиты. Москва

В Минтруде напомнили, что действующей редакцией Трудового кодекса установлена максимальная продолжительность рабочей недели — не более 40 часов, а нижнего порога не предусмотрено.

В ведомстве считают, что вопрос о законодательном закреплении инициативы подлежит всестороннему обсуждению с участием «всех сторон социального партнёрства», включая представителей как профсоюзов, так и работодателей.

Напомним, ранее сегодня Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложения по переходу на четырёхдневную рабочую неделю. По мнению профсоюзов, данный вопрос должен быть рассмотрен «с учётом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России».

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