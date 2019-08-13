Киев, 13 августа, 2019, 16:29 — ИА Регнум. «Постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявляет, что любые претензии российской стороны на воду из Днепра не имеют под собой какого-либо правового или международно-правового основания. Соответствующее заявление Кориневич сделал сегодня, 13 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Aleksander Kaasik Северо-Крымский канал

Напомним, ранее заместитель председателя совета министров Крыма Георгий Мурадов заявил о планах организовать переговоры о возобновлении водоснабжения с Киевом. По его словам, исток реки Днепр находится на территории России, поэтому по международному законодательству Крым имеет полное право на поставку воды из реки с Украины. Киев, закрыв возможность протока через Северо-Крымский канал, нарушает принципы международного и гуманитарного права, заявил чиновник.

«Крым является территорией Украины… Поэтому Россия не может выносить на межгосударственные отношения вопросы, связанные с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина», — заявил на это Кориневич.

При этом украинский чиновник считает, что Крым обладает достаточными запасами воды для обеспечения нужд местного населения.

«Украина перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право. По всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает», — рассказал Кориневич.

В свою очередь украинский юрист, представитель компании Eterna Law Евгений Боярский заявил, что если очень надо, украинские военные могли бы лично развозить воду жителям Крыма.

«Через канал вода поступает в распоряжение власти, а не непосредственно населению… Если населения действительно страдает, можно предложить, чтобы украинские военные на автомобилях с цистернами подвозили воду непосредственно в дома крымчан», — предложил Боярский.

Еще более радикально выступил глава подчиняющихся Киеву «крымских татар» Рефат Чубаров.

«Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или возобновление железнодорожного сообщения между материковой частью Украины и Крыма вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей», — обратился он к официальному Киеву.

Он считает, что Украина сейчас должна использовать природные ресурсы, имеющиеся на её территории, «в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий».

ИА REGNUM напоминает, что до 2014 года Украина обеспечивала через канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Весной 2014 года, после проведения референдума о вхождении в состав России, Киев прекратил подачу воды на полуостров. Власти Крыма неоднократно заявляли, что им успешно удалось полностью преодолеть проблему нехватки днепровской воды.