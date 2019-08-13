Красный Сулин, Ростовская область, 13 августа, 2019, 16:23 — ИА Регнум. В Красном Сулине Ростовской области почти сутки горит городская свалка в посёлке Горняцком. Последние восемь месяцев полигон не эксплуатируется. Жители посёлка 50 лет Октября пожаловались на едкий дым. Об этом сообщает издание «Красный Бумер»

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

К утру 13 августа столб дыма был виден практически из каждой точки Красного Сулина. Огонь успел уничтожить верхние слои отходов на достаточно большой территории. Жители опасаются, что даже после того, как пожар удастся потушить, мусор продолжит тлеть.

Издание уточняет, что свалку в районе посёлка Горняцкого планировалось рекультивировать.

ИА REGNUM ранее сообащло, что похожая ситуация наблюдалась в июле 2019 года в городе Каменск-Шахтинский. Около двух недель там тлела свалка. Местный Роспотребнадзор обнаружил в пробах воздуха превышение диоксида серы, но попросил местных жителей не гулять, где воняет, и плотнее закрывать окна.