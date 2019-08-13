Уфа, 13 августа, 2019, 16:17 — ИА Регнум. В шести районах Башкирии распоряжением врио главы республики Радия Хабирова введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за засухи. Срок действия установлен до 29 августа, сообщили ИА REGNUM в региональном минсельхозе.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

В частности, особый режим действует на территориях Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского, Куюргазинского, Стерлибашевского и Хайбуллинского районов.

Режим ЧС поможет сельхозпроизводителям получить господдержку в связи с потерей урожая.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле власти республики готовились вводить режим ЧС из-за гибели озимых культур. В ряде районов показатель гибели посевов оценивался в 30%. Наиболее пострадавшими назывались Чишминский, Благоварский, Буздякский и Кармаскалинский районы. Посевы пострадали в результате мягких условий перезимовки, высокой температуры в начале апреля и серьезных ночных морозов в середине месяца. В июле посевы зерновых страдали от засухи. Сейчас уборка урожая проходит в условиях постоянных дождей. Аграриям приходится убирать хлеб в короткие промежутки между дождями.