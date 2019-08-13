Зимовниковский район, Ростовская область, 13 августа, 2019, 16:07 — ИА Регнум. В Ростовской области погоня за эффектным фотоснимком едва не закончился трагедией. Донские врачи борются за жизнь 14-летней девочки, которая устроила фотосессию на крыше вагона. ЧП произошло в ночь на 13 августа на станции «Зимовники», сообщили ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Девочка залезла на вагон поезда, чтобы сделать селфи, но получила электрический разряд.

«Со слов матери, девочка отпросилась с подругами посмотреть фильм и ушла из дома в 22 часа. На месте происшествия пострадавшая была обнаружена прохожими без сознания. Девочку незамедлительно доставили в ЦРБ Зимовниковского района с ожогами четвёртой степени», — уточнили в ведомстве.

Следователи примут процессуальное решение по результатам проверки. Пока выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, что на днях скончался 14-летний подросток. Он получил удар током на железнодорожной станции в Азове. Инцидент произошёл 24 июля текущего года. Школьник получил сильные ожоги — почти 90% поверхности тела.