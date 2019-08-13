Соледар, ДНР, 13 августа, 2019, 16:04 — ИА Регнум. В ходе дневного обстрела города Ясиноватая украинские силовики применили танки, сообщили 13 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Вооружённые формирования Украины в 14:10 произвели шесть выстрелов из танка по направлению Авдеевка — Ясиноватая, также применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие», — сказано в сообщении.

Позже в район села Коминтерново на юге ДНР с позиций ВСУ было выпущено десять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге ДНР ВСУ выпустили 24 снаряда из гаубиц калибра 122 мм, а также 19 мин калибра 120 мм.

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