Москва, 13 августа, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Сегодня, 13 августа, нефть марки Brent продолжает торговаться в узком диапазоне 58,00−59,00 за баррель. Спокойствие на рынке сопровождается отсутствием новостей об эскалации торговой войны США и Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

Однако её перспективы все еще весьма туманные, и нервозность на ожиданиях может спровоцировать еще одну понижающую волну. Но это будет позже, а в ближайшее время стоит ожидать отчет от минэнерго США о запасах нефти, который появится 14 августа.

«На общем негативном фоне данные о снижении запасов не дадут нужного эффекта повышения цены, и она, скорее всего останется в диапазоне $58−59. Однако, если выйдут данные в отрицательной, «красной зоне» для цены, то есть об увеличении запасов, то можно будет ожидать смену канала в диапазон $57,00−58,00 за одну бочку нефти», — считает эксперт.

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