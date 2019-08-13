Москва, 13 августа, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский приурочил упрощение получения гражданства Украины для граждан РФ к несанкционированным акциям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

«Поручение президента Украины упростить предоставление гражданства россиянам, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям», носит подстрекательский характер, и его появление на свет именно в эти дни вряд ли можно назвать случайным», — заявил Клинцевич.

По его мнению, таким образом президент Украины провоцирует участие жителей России в незаконных акциях.

«По сути, документ прямо призывает россиян участвовать в несанкционированных митингах и шествиях, обещая им за это ускоренное предоставление украинского гражданства», — рассуждает сенатор.

При этом, указал парламентарий, «получается, что украинское гражданство, которое и даром никому не нужно, нужно еще заслужить, занявшись разрушением собственной страны».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства некоторым категориям граждан РФ, в том числе «преследуемым» в России.