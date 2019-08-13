Казань, 13 августа, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Организаторы чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани в конце августа, запустили мобильное приложение, которое уже доступно в App Store и Google Play, сообщили ИА REGNUM в минобразования Татарии.

Brungildakarlovna WorldSkills

Приложение содержит актуальную информацию о всех мероприятиях и локациях чемпионата. Также оно позволяет приобрести билеты на все соревнования.

Кроме того, там размещена информации о расписании движения шатлов до выставочного комплекса «Казань Expo», постоянно обновляемые данные об участниках, новости и фотографии. Приложение доступно на русском и английском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат WorldSkills будет проходить в Казани с 22 по 27 августа. Ранее глава Татарии Рустам Минниханов говорил, что, кроме ряда федеральных министров, на соревнования могут приехать президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он уточнил, что премьер-министр посетит открытие чемпионата, а президент — закрытие. Также ожидают более 200 тыс. гостей, около 1,3 тыс. профессионалов, оценивать мастерство которых будут 1,3 тыс. экспертов из 63 стран мира.