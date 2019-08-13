Новосибирск, 13 августа, 2019, 15:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области численность среднего медицинского персонала за три года, с 2015 по 2018 год, сократилась на 0,8 тыс. человек (на 10 тыс. населения — на 2,6%). Число больничных коек за это же время уменьшилось на 0,7 тыс., или на 2,6%. А число практикующих врачей увеличилось на 0,8 тыс. человек, или на 5,9% (на 10 тыс. населения — на 4,7%). Такие данные приводит Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Медработница

В 2018 году медицинскую помощь новосибирцам оказывали в 105 больничных и 280 амбулаторно-поликлинических организациях, 914 фельдшерско-акушерских пунктах.

По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, в 2018 году в регионе было зарегистрировано 4 751,7 тыс. случаев острых и хронических заболеваний, 2 187,9 тыс. из них — с впервые установленным диагнозом.

Общая заболеваемость населения Новосибирской области за период с 2015 по 2018 год увеличилась с 1 638 человек на 1 тыс. населения до 1 702 (на 3,8%), первичная заболеваемость — с 752 до 784 (на 4,3%).