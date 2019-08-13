Калуга, 13 августа, 2019, 15:54 — ИА Регнум. В Калужской области за год на 686 рублей вырос прожиточный минимум на душу населения, сообщили 13 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства Калужской области.

Антон Привальский ИА Красная Весна Прилавок продуктового магазина

Первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов подписал постановление правительства области «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за второй квартал 2019 года». Согласно документу, величины данного показателя установлены в следующих размерах: на душу населения — 11 тыс. 60 рублей, для трудоспособного населения — 11 тыс. 917 рублей, для пенсионеров — 9 тыс. 213 рублей, для детей в возрасте до 15 лет включительно — 10 тыс. 839 рублей. В итоге, согласно документу, трудоспособный житель области ежедневно может потратить 370 рублей.

Прожиточный минимум на душу населения во втором квартале 2018 года составлял 10 тыс. 374 рублей.