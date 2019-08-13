Москва, 13 августа, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Развитию собственного производства качественных продуктов мешает крайняя бедность значительной части населения России. Об этом заявил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на состоявшейся 13 августа пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Тут только одна проблема — крайняя бедность населения, о котором никто не позаботился. Российский потребитель очень много потерял в результате девальвации. Ставка на импортозамещение является правильной и открывает большие перспективы для российской экономики. Но эта ставка не сыграет в полном объёме, если не будут приняты чрезвычайные меры, чтобы внутренний производитель получил внутреннего покупателя в должном виде. Чтобы этот покупатель не шёл покупать самый дешёвый поддельный сыр из пальмового масла, а мог купить качественный продукт», — отметил эксперт.

По мнению Колташова, в ближайшее время в производстве российских продуктов из-за низкой покупательской способности населения РФ должен произойти спад или как минимум прекратиться рост. Исправить ситуацию можно, повысив уровень благосостояния населения, увеличив его доходы.

«У нас потребитель завален налогами. Просто у людей нет денег купить хорошие продукты. Это проблема, которую нужно решать», — сказал Колташов.