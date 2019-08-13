Москва, 13 августа, 2019, 15:49 — ИА Регнум. В России возобновляется обращение лекарственного препарата для ветеринарного применения «Мастисан» производства саратовской компании «НИТА-ФАРМ», сообщили в Россельхознадзоре.

Matthias Zomer Коровы

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Решение принято после устранения производителем замечаний Россельхознадзора по несоответствию качества лекарственного средства для ветеринарного применения.

Перед разрешением продажи в розничной торговле были проведены исследования образцов лекарства для ветеринарного применения.

Как сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор выявил фальсифицированные лекарственные препараты для ветеринарного применения.

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