Ставрополь, 13 августа, 2019, 15:52 — ИА Регнум. В Ставропольском крае проведена служебная проверка в отношении сотрудника следственного отдела МВД по Предгорному району, подозреваемого в покушении на мошенничество. По её результатам следователь уволен со службы по отрицательным мотивам, сообщили ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе краевой полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К дисциплинарной ответственности привлечён его непосредственный руководитель», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, следователь, о котором идёт речь, был задержан силовиками при получении взятки в 800 тысяч рублей от матери молодого человека, обвиняемого по делу о незаконном обороте наркотиков. Взамен он пообещал женщине принять меры, чтобы её сыну было назначение наказание в виде условного, а не реального лишения свободы.