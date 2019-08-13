Рязань, 13 августа, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Обращения жителей Рязанской области, поступившие во время прямой линии президента России Владимира Путина в июне 2019 года, переданы руководителям центральных исполнительных органов власти региона. В общей сложности ведомствам придётся прочитать 6 тыс. 165 просьб и жалоб. За реализацией всех обращений будет обеспечен строгий контроль, сообщили 13 августа в пресс-службе регионального правительства.

Kremin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

Все заявления сформировали в отдельные папки для каждого регионального министерства и ведомства. Губернатор Николай Любимов поручил максимально ответственно подойти и к рассмотрению этих обращений.

«Чем скорее мы это сделаем, тем лучше и комфортнее будут чувствовать себя рязанцы», — сказал губернатор.

В 2019 году на прямую линию президента поступило 6 165 обращений рязанцев. Для сравнения, в 2018 году к главе государства обратилось 9147 граждан.