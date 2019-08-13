Пекин, 13 августа, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Американская компания Ford намерена создать на востоке Китая производственный научно-исследовательский центр и операционный центр. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на правительство города Нанкин.

(сс) Mike Mozart Ford

Новые центры будут созданы на базе уже существующего инженерно-исследовательского центра в Нанкине, который был открыт в 2017 году. Стоит отметить, что этот центр входит в девятку крупнейших производственных и исследовательских объектов Ford в мире.

По словам главы представительства американской автокомпании в Китае Чэнь Аньнина, центры, которые будут построены, должны послужить развитию Ford на рынке Поднебесной.

Сообщается также, что к 2022 году американская компания планирует выпустить для китайского авторынка порядка 30 новых моделей Ford и Lincoln. Причем более 10 моделей из них будут электромобили.

Напомним, в июле 2019 года самым продаваемым легковым автомобилем в России стала модель американской компании Ford Focus.

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