Москва, 13 августа, 2019, 15:33 — ИА Регнум. В путешествие на Северный полюс сегодня отправились 68 школьников из различных регионов России. Мероприятие организовано в рамках образовательного проекта «Школа Росатома», сообщает 13 августа пресс-служба Росэнергоатома.

Kiselev d Ледокол «50 лет Победы»

Школьники отправились в плавание на атомном ледоколе «50 лет Победы» в компании телеведущего Валдиса Пельша, ректора Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Николая Цискаридзе, народной артистки России Елены Яковлевой и других известных персон.

Отмечается, что итогом творческой работы участников экспедиции и педагогов станет флэшмоб на Северном полюсе. Для участия в нём глава Полярных Зорь (Мурманская область) вручил одному из школьников флаг города. Предполагается, что в ходе мероприятия его водрузят в точке с координатами 90°00′00″ северной широты.

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Проект «Школа Росатома» — масштабная инициатива госкорпорации по развитию систем образования в городах присутствия предприятий. Проект реализуется с 2011 года. Сейчас в нем участвует 21 город, более 240 школ, в которых обучается свыше 130 тыс. учеников.

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