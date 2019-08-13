Москва, 13 августа, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Кремль в равной степени фиксирует как случаи неповиновения полиции, так и проявления агрессии со стороны сотрудников правоохранительных органов, заявил 13 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

«Мы фиксируем и обращаем внимание на все материалы, которые появляются», — сказал Песков.

Он уточнил, что речь идет как о случаях неповиновения и агрессии по отношению к сотрудникам органов правопорядка, так и случаи проявления агрессии со стороны полицейский, по факту которых уже ведется внутренние служебное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной 10 августа за нарушение общественного порядка на несогласованной акции в Москве, проводится внутренняя проверка.

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