ВСУ используют перемирие для перегруппировки сил — Народная милиция ЛНР
Луганск, 13 августа, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Украинские силовики продолжают перегруппировку сил в зоне проведения карательной операции против ЛНР, заявил 13 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
Солдаты ВСУ
«Нашей разведкой отмечено прибытие двух БТР-70 в район населённого пункта Счастье и размещение БТР-4 в районе населённого пункта Райгородка», — рассказал он.
Филипоненко добавил, что разведка ЛНР также зафиксировала в районе населённого пункта Рубежное прибытие трёх зенитных ракетных комплекса 9К35 «Стрела-10» и семи 120-мм самоходных миномётов 2С9 Нона-С.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе посёлка Калиново военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили украинский беспилотник, проводивший разведку.
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