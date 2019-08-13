Калуга, 13 августа, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Самый большой в России частный музей старинной техники — музей Вадима Задорожного — представит свою экспозицию на международном форуме потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир», который состоится 19−22 сентября 2019 года в Боровском районе Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете форума.

Tmuseum.ru Самый большой в России частный музей старинной техники — музей Вадима Задорожного

Участники и гости форума потребкооперации смогут ознакомиться с ретроавтомобилями и средствами для организации мобильной торговли разных лет (грузовые мотоциклы, мотороллеры с холодильниками, автолавки 60-х годов). Ассортимент товаров автолавок будет представлен торговыми марками советских времён. Посетители форума «Хлеб, ты — мир» смогут приобрести товары у продавцов автолавок, которые также будут одеты под стиль эпохи. В рамках экспозиции музея будет представлена легендарная кинопередвижка — портативная киноустановка, предназначенная для демонстрации кинофильмов небольшой аудитории на открытых площадках. До широкого распространения телевидения просмотр кинофильмов в передвижных кинотеатрах был одной из немногих доступных в сельской местности форм массового досуга.

«Экспозиция крупнейшего в стране частного технического музея наглядно демонстрирует многообразие сфер кооперации, включая культуру и музейное дело. Тематическая экспозиция, культурная и интерактивная программа музея техники Вадима Задорожного на Форуме будут интересны кооператорам и широкому кругу лиц, которые интересуются историей нашей страны», — сказал руководитель проекта «Автолавка» Центросоюза России Василий Шабалдин.

Музей техники Вадима Задорожного — один из крупнейших в Европе и самый большой в России частный музей старинной техники. В нём собраны лучшие антикварные машины прошлого столетия: боевая техника, оружие, воздушный транспорт, мотоциклы и, конечно, ретроавтомобили. Коллекция музея насчитывает более 1000 экспонатов и постоянно развивается. Музей ведет активную экспедиционную и исследовательскую работу, участвует в проведении военно-исторических реконструкций, включая ежегодную реконструкцию военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве.