Анкара, 13 августа, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации на юге страны, об этом 13 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов Курды

Повстанцы были вооружены и оказывали сопротивление. Операция по обезвреживанию проходила при поддержке сил жандармерии в провинции Эрзинкан.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране преследуется по закону.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.