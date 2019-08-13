Первоуральск, Свердловская область, 13 августа, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Новым прокурором Первоуральска назначен старший советник юстиции Владимир Курочкин. Соответствующий приказ подписал Генпрокурор РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Vsemetri.com Форма прокурора

Владимир Курочкин начал службу в органах прокуратуры Костромской области в 2002 году. В Свердловской области он работает с 2012 года. За время служебной карьеры он неоднократно поощрялся и награждался знаками отличия.

Отметим, что с 2016 года прокуратуру города Первоуральска возглавлял Андрей Калинин. В мае 2019 года он был переведён на должность старшего помощника прокурора Свердловской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействию экстремизму и терроризму. Соответствующий приказ подписал прокурор Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Свердловской области произошло назначение новых районных судей в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.