Москва, 13 августа, 2019, 15:17 — ИА Регнум. В результате Brexit Великобритания оказалась разделена пополам, и там идёт дикая радикализация общественного мнения, считает политолог Алек Д. Эпштейн (Израиль). Об этом он заявил 13 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Когда происходит Brexit и распад ЕС, это приводит к дикой радикализации общественного мнения. Консервативного, — сказал Эпштейн. — Британия на самом деле становится 51-м штатом США. Единственная надежда Великобритании на успех Brexit — это американская поддержка. В британской политике сейчас страшная ситуация. В парламенте Великобритании 650 депутатов, и у правительственной коалиции большинство в один депутатский мандат. Достаточно одному депутату проголосовать в сентябре за вотум недоверия, и нет Бориса Джонсона в правительстве. Шотландия и Уэльс официально выступают за второй референдум и отмену Brexit. Страна разделена пополам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, советник главы Белого дома Джон Болтон заявил, что США готовы «с энтузиазмом» поддержать «жёсткий Brexit». Более того, по словам Болтона, сам он прибыл в Лондон, чтобы «помочь» выходу Великобритании из Евросоюза.