Калуга, 13 августа, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Калужане-победители и призеры XVIII молодежных Дельфийских игр России получили премии для поддержки талантливой молодежи за счет средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, сообщили 13 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

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В числе золотых медалистов — Артём Голубкин (номинация «Саксофон», возрастная группа 18−25 лет) и Ольга Новикова (номинация «Фотография», возрастная группа 14−17 лет). Серебряными медалистами стали Антон Князев (номинация «Фотография», возрастная группа 14−17 лет) и Юлия Степанова (номинация «Фотография», возрастная группа 18−25 лет).

Впервые в играх приняли участие делегации 85 субъектов России — около 2,5 тыс. человек, а с учетом отборочных туров и предварительных конкурсов — порядка миллиона участников. В качестве гостей присутствовали более 150 представителей федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти России, видные деятели культуры, руководители национальных Дельфийских организаций, а также наблюдатели из 15 стран.