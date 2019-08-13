Екатеринбург, 17 апреля, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга прекратил административное производство в отношении двух мужчин, задержанных за нарушение режима самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Мировой судья, изучив материалы, вынес постановления о прекращении производства по ним в связи с отсутствием в действиях привлекаемых лиц состава административного правонарушения», — уточнили в суде.

Отметим, что постановление может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Напомним, что мужчин остановили сотрудники полиции 11 апреля на Верх-Исетском бульваре в 16:20 по местному времени. Задержанные пояснили, что не гуляют, а направляются в продуктовый магазин. Тем не менее в отношении них был составлен административный протокол за неисполнение требований регионального правового акта о профилактике коронавируса в Свердловской области.