Анкара, 13 августа, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Турецкая компания Bayker Makina, возглавляемая зятем президента страны, представила летающее авто Cezeri на основе квадрокоптера. Об этом 13 августа сообщается на сайте сетевого издания «ГЛАС».

Glas.ru летающий автомобиль Cezeri

Сообщается, что увеличенный дрон имеет функцию вертикального взлета. Вместить воздушный автомобиль может только одного человека. Стоит отметить, что в квадрокоптере отсутствуют приборы и приспособления для управления. Возможно, что маршрут летающего автомобиля будет программироваться заранее.

Пока неизвестно, будет ли Cezeri производится для массового покупателя.

Напомним, 7 августа 2019 года на канале Минобороны России в YouTube был опубликован видеоролик об испытаниях тяжелого ударного беспилотника «Охотник». Тесты проходили более 20 минут и завершились успешной посадкой БПЛА.

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