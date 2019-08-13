Оренбург, 13 августа, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Более 800 участников, включая 500 иностранцев и соотечественников, проживающих за рубежом, и 300 человек из России, стали участниками форума «Евразия Global 2019», который стартовал в Оренбурге. Об этом сообщила пресс-служба Оренбургского государственного медицинского университета.

Orenburg-gov.ru Участники форума «Евразия Global 2019»

Оренбург встречает международный форум в третий раз. В этом году был изменен формат мероприятия, теперь лекции и обучающие семинары проходят не только на русском, но и на английском языках.

«Здесь собрались молодые лидеры из 108 стран со всех континентов, это 800 участников, это наш новый рекорд», — сказал на открытии врио главы региона Денис Паслер.

В программе мероприятия — творческие площадки, тренинги, мастер-классы, главные медийные встречи, темой которых станет международное молодежное сотрудничество, экономика, рынок труда, медиасфера, цифровой прорыв.

В день открытия форума на главной его площадке в МЕГА МОЛЛ «Армада» на выставочном пространстве свою работу представили ведущие вузы Оренбуржья. В их числе и Оренбургский государственный медицинский университет. Мероприятия форума продолжатся до 18 августа.