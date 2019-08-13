Москва, 13 августа, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Количество преступлений с использованием пластиковых карт в два раза увеличилось в России в первом полугодии. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире ведомственного интернет-канала «Эфир».

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Он уточнил, что за первые шесть месяцев года было зафиксировано 14 тыс. таких преступлений против 6 тыс., зарегистрированных ранее. Преступлений с использованием компьютерной техники было совершено 10 тыс. (+2 тыс. к 2018 году).

Чаще всего злоумышленники задействуют мобильную связь и интернет. В первом случае количество преступлений выросло с 27 тыс. до 46 тыс., во втором — с 50 тыс. до 70 тыс. случаев.

В основном у граждан такими способами похищают деньги, но зачастую в сети ущемляются их права из-за использования персональных данных, пояснил Куренной.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по июнь в России зарегистрировано 1 011 572 преступления в области компьютерной информации. Это на 1,9% больше, чем в первом полугодии 2018 года (+18 606 преступлений).

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