Исламабад, 13 августа, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан выступит перед законодательным собранием провинции Азад-Кашмир, об этом 13 августа сообщает Geo TV.

Jawad Zakariya Имран Хан

Ожидается, что глава пакистанского правительства выразит солидарность с жителями индийского штата Джамму и Кашмир, которые в настоящий момент живут в условиях комендантского часа.

Напомним, регион Азад-Кашмир де-факто является частью Пакистана, однако имеет широкие полномочия в рамках государства, граничит с индийским штатом Джамму и Кашмир.

Официальный Исламабад считает, что индийский и пакистанский Кашмир должны быть объединены под флагом Пакистана, однако Нью-Дели не согласен на такие условия.

Население индийского штата Джамму и Кашмир объективно тяготеет в сторону Пакистана ввиду того, что большая часть жителей провинции исповедует ислам. Данное противоречие служит источником конфликта между двумя странами.