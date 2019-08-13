Ростов-на-Дону, 13 августа, 2019, 14:24 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области задержан подозреваемый в незаконной добыче водных биоресурсов. Мужчина занимался выловом раков на реке Дон в районе природного парка «Донской», сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО 13 августа.

Речной рак

«У злоумышленника транспортные полицейские обнаружили и изъяли металлическую лодку с подвесным мотором, орудие лова, а также раков в количестве 55 штук. Сумма ущерба превысила 12 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «б» и «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, в местах нереста или на миграционных путях к ним с применением самоходного транспортного плавающего средства на особо охраняемых природных территориях». Мужчине грозит до трёх лет тюрьмы.