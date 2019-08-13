Москва, 13 августа, 2019, 14:22 — ИА Регнум. В Госдуме назвали плагиатом поручение президента Украины Владимира Зеленского упростить получение гражданства Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Плагиат — не самый эффективный метод как в искусстве, так и в политике», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Однако парламентарий видит в подражании Москве прогресс.

«Впрочем, подражать Москве — для Киева это уже что-то», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский указом поручил правительству подготовить законопроект об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства гражданам России. Речь прежде всего идет тех, кто подвергается преследованиям в РФ.

Мера стала ответом на решение президента РФ Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ для граждан Украины, речь идет, прежде всего, о жителях Донбасса.