Ольхонский район, Иркутская область, 13 августа, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Увеличивающийся с каждым годом туристический поток на берега Байкала всё чаще становится предметом озабоченности учёных и общественников. Иркутский учёный Виталий Рябцевопубликовал фоторепортаж о том, как «пожиратели» самого большого резервуара пресной воды на Земле осваивают ранее запрещённые места. К таковым, в частности, относится мыс Шаманка (или Бурхан), считающийся «сакральным сердцем Байкала» и одной из «девяти святынь Азии».

Виталий Рябцев «Покорители» сакрального сердца Байкала

Виталий Рябцев Мыс Шаманка (или Бурхан), считающийся «сакральным сердцем Байкала»

«Еще 100 лет назад это было самое почитаемое коренным населением место, полностью закрытое для посещения. Лишь шаманам (с конца 19 века — еще и ламам) позволялось бывать на нем. Но лишь в редкие дни особых празднеств. Теперь Шаманка — «визитная карточка Байкала (тем более — Ольхона)», важнейший туристический объект», — поясняет учёный.

По словам Виталия Рябцева, многие туристы не довольствуются видом с ближайших окрестностей, а считают необходимым пройти на сам мыс. Надпись «Стоп, особо охраняемая территория, вход запрещён» давно пришла в негодность и никого не останавливает.

Виталий Рябцев Мыс Шаманка (или Буран). Табличка «Стоп, особо охраняемая территория, вход запрещён»

Напомним, в 2017 году на Ольхоне было решено установить скандально известную скульптурную композицию «Дух Байкала» — авторский проект арт-фонда Даши Намдакова. Известному скульптору приглянулись окрестности грандиозного по красоте и величественности мыса Хобой, почитаемого местными шаманами.

Намдаков заявил, что скульптура отображает не только эстетическую красоту, но и даёт возможность местному населению проводить у её подножья разнообразные этнические обряды.

Виталий Рябцев Мыс Шаманка (или Буран) — больше не сакральное место?

Однако, несмотря на восторженные отзывы представителей туристической индустрии и самого мецената, заявившего публично о необходимости создания первого в России «экологического заповедника в границах уникального байкальского острова Ольхон, который и украсит огромная скульптура», жители острова выступили против. В августе 2017 года инициативная группа собрала более 500 подписей и направила свою жалобу в природоохранную прокуратуру, но тщетно.

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