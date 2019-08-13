Москва, 13 августа, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Решение президента Украины Владимира Зеленского упростить получение украинских паспортов для отдельных категорий граждан России является необдуманным. Об этом заявил украинский эксперт, доктор политических наук, профессор Валентин Якушик в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Dmsu.gov.ua Украинский паспорт в виде ID-карты

По его словам, эти меры Зеленский выбрал в качестве ответа на решение российского лидера Владимира Путина упростить получение российского гражданства жителям Донбасса. Однако действия украинской стороны нельзя назвать соразмерными, ведь российские паспорта в облегчённом порядке хотят получить сотни тысяч, если не миллионы жителей Юго-Востока Украины, в то время как среди граждан России предоставленной Зеленским возможностью решат воспользоваться единицы.

«Это «ответка». Вот делает Путин, так и Зеленский пытается также делать. Но ответ несоразмерный и неглубокий. У нас новый президент ещё не очень опытный. Группа его друзей, которые помогают ориентироваться в мировой политике, — тоже неопытные. Нужно было подойти к нему с предложением творческих подходов. В том числе Украина могла бы снять ограничения с Крыма», — отметил эксперт.

Якушик заявил, что Украине неизбежно придётся идти на компромисс с Россией для нормализации отношений. Поэтому Киеву уже сейчас нужно прекратить ограничения поставок в Крым воды из реки Днепр и восстановить железнодорожное и авиационное сообщение с полуостровом.