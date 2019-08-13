Судак, Крым, 13 августа, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Представители молодежи Южной Осетии вернулись из Крыма. Три студентки Юго-Осетинского государственного университета приняли участие в одиннадцатой смене форума «Таврида». Об этом сообщает 12 августа югоосетинское информагентство «Рес».

Таврида

Одиннадцатая смена под названием «Видеоконтент» была организована для продюсеров, режиссеров, вайнеров, клипмейкеров, художников-аниматоров, интервьюеров, авторов и актеров интернет-сериалов и короткометражных фильмов, а также motion-дизайнеров. Участники смены получили новые практические знания в сферах своей учебной деятельности.

По словам участниц из Южной Осетии, о республике представители разных регионов России знали прежде только в связи с событиями августовской войны. «Теперь о Южной Осетии знают, как о стране, где живут творческие и дружелюбные люди», — заметила одна из участниц форума.

Делегации молодежи Южной Осетии приняли участие в нескольких сменах «Тавриды-2019». Форум организован Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и Российским центром гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр). Партнером форума выступает Московский государственный институт культуры. «Таврида» стала главной российской площадкой для творческой молодежи.