Москва, 13 августа, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 13 августа обсудит в Крыму в том числе вопросы строительства трассы «Таврида», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, глава государства также посетит в Севастополе музей-заповедник «Херсонес Таврический», где проходит Международный фестиваль оперы и балета. Также Путин встретится с вице-премьером правительства России Ольгой Голодец, которая расскажет о строительстве культурного кластера в Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент Российской Федерации Владимир Путин за рулем мотоцикла «Урал» с коляской приехал на байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе, организованное клубом «Ночные волки». После этого глава государства обратился к участникам шоу с приветственным словом.

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